На пожаре в автосервисе в Домодедове ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в автосервисе в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области.

В 4:18 мск возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя час была объявлена ликвидация открытого горения. Предварительно, пострадавших нет.

Работа пожарных на возгорании в автосервисе в Домодедове. Видео © VK / Петровка 38 ЧП НОВОСТИ