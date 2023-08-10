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10 августа, 04:44

На пожаре в автосервисе в Домодедове ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в автосервисе в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области.

В 4:18 мск возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя час была объявлена ликвидация открытого горения. Предварительно, пострадавших нет.

Работа пожарных на возгорании в автосервисе в Домодедове. Видео © VK / Петровка 38 ЧП НОВОСТИ

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Напомним, пожар в автосервисе возник в ночь на 10 августа. По словам местных жителей, взорвались баллоны с газом.

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Кадр видео VK / Петровка 38 ЧП НОВОСТИ

Артур Лапсаков
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