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10 августа, 00:25

В подмосковном Домодедове произошёл крупный пожар в автосервисе

Крупный пожар произошёл в подмосковном Домодедове. Как Лайфу сообщили в МЧС по Московской области, горит автосервис на площади 1000 квадратных метров.

По данным местных жителей, взорвались баллоны с газом. В данный момент экстренные службы занимаются тушением огня.

В подмосковном Домодедове загорелмся автосервис. Видео © VK / Домодедово онлайн

Банкроты с полным складом взрывчатки: что известно о пожаре в Сергиевом Посаде

Банкроты с полным складом взрывчатки: что известно о пожаре в Сергиевом Посаде

Ранее Лайф рассказывал о пожаре на складе с шелухой от семечек на Кубани. Возгорание было ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

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Кадр видео VK / Домодедово онлайн

Артур Лапсаков
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