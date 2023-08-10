В подмосковном Домодедове произошёл крупный пожар в автосервисе
Крупный пожар произошёл в подмосковном Домодедове. Как Лайфу сообщили в МЧС по Московской области, горит автосервис на площади 1000 квадратных метров.
По данным местных жителей, взорвались баллоны с газом. В данный момент экстренные службы занимаются тушением огня.
В подмосковном Домодедове загорелмся автосервис. Видео © VK / Домодедово онлайн
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на складе с шелухой от семечек на Кубани. Возгорание было ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
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Кадр видео VK / Домодедово онлайн