В подмосковном Домодедове произошёл крупный пожар в автосервисе

Крупный пожар произошёл в подмосковном Домодедове. Как Лайфу сообщили в МЧС по Московской области, горит автосервис на площади 1000 квадратных метров.

По данным местных жителей, взорвались баллоны с газом. В данный момент экстренные службы занимаются тушением огня.

В подмосковном Домодедове загорелмся автосервис. Видео © VK / Домодедово онлайн