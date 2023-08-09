Банкроты с полным складом взрывчатки: что известно о пожаре в Сергиевом Посаде Следственный комитет Подмосковья разбирается в обстоятельствах взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, при котором пострадало более 50 человек. За фирмой "Пиро-Росс" уже давно тянется дурная слава у партнёров и госорганов. Что о ней известно? 9 августа, 14:10 Дым от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Обложка © ТАСС / Валерия Кузнецова / Серж Вячеславович

Что произошло на Загорском оптико-механическом заводе

В Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе, производящем техсредства безопасности, медицинское и дозиметрическое оборудование, прогремел мощный взрыв. Число пострадавших (это не только работники, но и местные жители, находившиеся неподалёку) превысило 50 человек, шестеро из них в реанимации с ожогами 100% тела, 14 госпитализированы с осколочными ранениями, остальные отделались лёгкими травмами. Под завалами всё ещё находятся как минимум пятеро, в том числе и водитель гендиректора фирмы, которому принадлежит злополучный склад с пиротехникой.

Столп дыма от взрыва был виден за десятки километров вокруг. Видео © t.me / SHOT

Здание завода, который был построен еще в 1935 году, совсем недавно реконструировали и отремонтировали, с тех пор в нём находился офисный центр, где помещения сдавались по вполне "московской" цене — 4,8 тысячи рублей в год за квадрат. Теперь это всё — обновлённый красивый фасад, высококачественные пластиковые окна, современные системы пожарной и охранной сигнализации, свежая электрика, потолки "Армстронг" — либо уничтожено, либо повреждено.











Взрывной волной накрыло и повредило несколько близлежащих строений: Сергиево-Посадский колледж, школы № 19 и 21, спорткомплекс "Луч" и примерно 20 многоквартирных домов. Там повылетали окна, лопнули рамы, перевернулась мебель и посыпались потолки.

— Наш дом пошёл ходуном. Я живу на 15-м этаже, было очень страшно. В такие моменты не знаешь, что делать, куда бежать, — в ужасе рассказал телеграм-каналу SHOT местный старожил.

Разруха в школе, расположенной рядом с местом взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

Какие есть версии взрыва

На месте происшествия уже вовсю трудятся медики, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Губернатор Московской области пообещал помощь всем пострадавшим, в том числе и хозяевам задетых взрывом квартир. Региональный Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, один пострадавший уже скончался. В этом случае виновникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Если будут ещё жертвы — до семи лет.

На территории завода уже работают эксперты. В качестве основной рабочей версии рассматривается несоблюдение на объекте мер взрыво- и противопожарной безопасности. К складам, где хранится пиротехника, предъявляются особые требования. В рамках уголовного дела следователи будут выяснять, как было организовано хранение опасной продукции, кто за это отвечал и кто проверял. Не исключено, что фигурантами уголовного дела могут стать инспекторы Пожарнадзора МЧС, если выяснится, что они выявляли на складе нарушения, но не добивались их устранения.

Взрыв был такой силы, что народ сбивало с ног даже за километр от эпицентра. Видео © t.me / SHOT

Не исключено, что это мог быть умышленный поджог ради мести. Или всё было устроено, чтобы не исполнять некие обязательства перед партнёрами и кредиторами. Распространяющиеся слухи о якобы ударе БПЛА были опровергнуты. Все эти версии будут тщательно отработаны экспертами и следователями.

Что известно о фирме "Пиро-Росс"

Эпицентром взрыва стал ангар на полторы тысячи квадратов, арендатор которого — компания "Пиро-Росс" — хранила там пиротехнику. С её руководителем Сергеем Чанкаевым сейчас работают следователи. Что это за фирма и кто за ней стоит?

От взорвавшегося ангара остались дымящиеся руины. Видео © t.me / SHOT

Компания ОАО "Пиро-Росс" преимущественно занималась госзаказами на крупные партии фейерверков для больших мероприятий. Всего она заключила в 2009–2020 годах почти полтысячи госконтрактов на 385 миллионов рублей. В последнее время дела на фирме шли не очень — компания стала банкротом.

Только с начала 2022 года и до настоящего времени "Пиро-Росс" выступала в суде ответчиком по 17 делам. К этой фирме предъявляли претензии, например,"6-й арсенал", "53-й арсенал", Минобороны РФ, страховая ВСК, ЦНИИ "Буревестник", Роскомнадзор, "Сергиево-Посадский региональный оператор", "Совкомбанк", АО "Соединитель", ФГУП "Охрана" Росгвардия, ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" и даже зарубежный Казспецэкспорт. Судя по материалам этих тяжб, компания "Пиро-Росс" не спешила исполнять обязательства перед контрагентами и всем задолжала. Например, судя по материалам дела, фирма получила у АО "53-й арсенал" для своих нужд четыре тонны дымного ружейного пороха, но так и не расплатилась.

Реклама компании "Пиро-Росс" в Сети. Видео © Youtube / Fialka 105

Компании "Пиро-Росс" не впервой попадать в новостные сводки. В прошлом году её директор не выплатил 50 миллионов рублей зарплаты 150 своим сотрудникам (среди них были пенсионеры и инвалиды) и подал на банкротство. Арбитражный суд удовлетворил запрос. В апреле текущего года был утверждён конкурсный управляющий.

Как живёт владелец фирмы

Совладелец компании "Пиро-Росс" и бывший гендиректор — 69-летний Сергей Чанкаев — во время взрыва находился на предприятии и проводил совещание. Чанкаев уже заявил, что незадолго до происшествия якобы слышал непродолжительный гул, явно намекая на БПЛА. По его версии, взрыв произошёл не там, где хранилась пиротехника, а на соседнем складе, где лежали металлические трубы, которые не могут взорваться сами по себе в принципе.

Сергей Чанкаев. Фото © Youtube / ТВР24 Сергиев Посад

Чанкаев не выглядит богатым человеком. Он живёт в Сергиевом Посаде в малогабаритной трёшке кирпичной девятиэтажки, а ездит на далеко не новых машинах — седане Volkswagen Passat и паркетнике BMW X6. К слову, в компании "Пиро-Росс" работала вся его семья: жена и обе дочери. Одна из дочек недавно хлопотала о турецком гражданстве для его внуков. Судя по их соцсетям, они живут в Измаиле. Вторая дочь занимает просторные апартаменты в красногорском малоэтажном ЖК бизнес-класса "Рублёвское предместье", такая недвижимость потянет на 16 миллионов рублей. У семьи есть ещё пара более скромных квартир в панельках Крылатского и Кунцевского районов Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © ТАСС / Максим Чурусов Почему мог взорваться склад с пиротехникой? 0 Из-за халатности персонала и несоблюдения мер безопасности Чтобы не исполнять какие-то обязательства перед кредиторами и партнёрами Пусть с этим разбираются силовики

Авторы Егор Пережогин