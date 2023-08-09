Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов
В распоряжении SHOT оказался список пострадавших при мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. На данный момент известно о 45 раненых, мы выяснили имена 37 и сведения об их травмах:
Обстановка на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
- Никитина Н., 1978 — в реанимации с ожогами;
- Курышов А., 1984 — в реанимации с черепно-мозговой травмой;
- Шунайлов Е., 1997 — в реанимации;
- Барышева В., 1959 — в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой;
- Баракин С., 1962 — колото-резанная рана груди;
- Евстифейкина С., 1987 — рана предплечья;
- Ромашин Р., 2000 — рана предплечья;
- Павлов В., 1992 — ушибленная рана головы;
- Викленко О., 1988 — ушибленная рана головы;
- Жукова М., 1964 — осмотрена, отпущена домой;
- Ткачев Е., 1989 — осмотрен, отпущен домой;
- Постовский В., 1961 — состояние средней тяжести, черепно-мозговая травма;
- Салиева А., 1988 — состояние средней тяжести, в травме;
- Истомин М., 1989 — состояние средней тяжести, в травме;
- Розаев А., 1967 — состояние средней тяжести;
- Ямуков В., 1994 — рана головы;
- Скрипкин И., 1961 — резаная рана грудной клетки;
- Осташкин Ю., 1962 — контузия;
- Родионов Н., 1975 — открытая рана головы;
- Гусев А., 1969 — сотрясение, резаная рана;
- Буровцева Н., 1974 — черепно-мозговая травма, резаная рана;
- Максимова А., 1970 — рваная рана плеча;
- Рядько Д., 1978 — рваные раны;
- Хонов Е., 1975 — резаная рана лица;
- Шилкина Н, 1966 — ушибленная рана головы;
- Юденкова Е., 1964 — ушибленная рана головы;
- Лапин Д., 1971 — рана в области спины;
- Казакова О., 1991 — рана бедра;
- Лапицкая А. 1987 — звон в ушах;
- Карасева Т., 1958 — рана плеча и головы;
- Макаров С., 1979 — рана головы и руки;
- Селько Е. 1980 — рана ноги;
- Шваров О., 1948 — рана головы;
- Кунина Е., 1987 — ушиб головы;
- Крамаренко Н., 1988 — ушиб головы;
- Редько Д, 1978 — рана спины, ушиб головы;
- Саленов М.
Напомним, мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сегодня, 9 августа. Предварительно, эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причиной инцидента — нарушения технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом.