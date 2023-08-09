Регион

Уведомления отключены

9 августа, 11:06

Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

<p>Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов</p>

Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

В распоряжении SHOT оказался список пострадавших при мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. На данный момент известно о 45 раненых, мы выяснили имена 37 и сведения об их травмах:

Обстановка на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE

  1. Никитина Н., 1978 — в реанимации с ожогами;
  2. Курышов А., 1984 — в реанимации с черепно-мозговой травмой;
  3. Шунайлов Е., 1997 — в реанимации;
  4. Барышева В., 1959 — в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой;
  5. Баракин С., 1962 — колото-резанная рана груди;
  6. Евстифейкина С., 1987 — рана предплечья;
  7. Ромашин Р., 2000 — рана предплечья;
  8. Павлов В., 1992 — ушибленная рана головы;
  9. Викленко О., 1988 — ушибленная рана головы;
  10. Жукова М., 1964 — осмотрена, отпущена домой;
  11. Ткачев Е., 1989 — осмотрен, отпущен домой;
  12. Постовский В., 1961 — состояние средней тяжести, черепно-мозговая травма;
  13. Салиева А., 1988 — состояние средней тяжести, в травме;
  14. Истомин М., 1989 — состояние средней тяжести, в травме;
  15. Розаев А., 1967 — состояние средней тяжести;
  16. Ямуков В., 1994 — рана головы;
  17. Скрипкин И., 1961 — резаная рана грудной клетки;
  18. Осташкин Ю., 1962 — контузия;
  19. Родионов Н., 1975 — открытая рана головы;
  20. Гусев А., 1969 — сотрясение, резаная рана;
  21. Буровцева Н., 1974 — черепно-мозговая травма, резаная рана;
  22. Максимова А., 1970 — рваная рана плеча;
  23. Рядько Д., 1978 — рваные раны;
  24. Хонов Е., 1975 — резаная рана лица;
  25. Шилкина Н, 1966 — ушибленная рана головы;
  26. Юденкова Е., 1964 — ушибленная рана головы;
  27. Лапин Д., 1971 — рана в области спины;
  28. Казакова О., 1991 — рана бедра;
  29. Лапицкая А. 1987 — звон в ушах;
  30. Карасева Т., 1958 — рана плеча и головы;
  31. Макаров С., 1979 — рана головы и руки;
  32. Селько Е. 1980 — рана ноги;
  33. Шваров О., 1948 — рана головы;
  34. Кунина Е., 1987 — ушиб головы;
  35. Крамаренко Н., 1988 — ушиб головы;
  36. Редько Д, 1978 — рана спины, ушиб головы;
  37. Саленов М.

Напомним, мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сегодня, 9 августа. Предварительно, эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причиной инцидента — нарушения технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом.

"Мы живы": Учителя записали видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде

"Мы живы": Учителя записали видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров