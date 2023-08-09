Мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, он произошёл на Загорском оптико-механическом заводе.

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / SHOT

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / Наш Сергиев Посад

Местные жители делятся фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна. В настоящее время к эпицентру взрыва направляются экстренные службы. Проводится эвакуация сотрудников Загорского оптико-механического завода. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего, а также есть ли пострадавшие.