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9 августа, 08:03
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Мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, он произошёл на Загорском оптико-механическом заводе.

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / SHOT

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Фото © t.me / SHOT

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / Наш Сергиев Посад

Местные жители делятся фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна. В настоящее время к эпицентру взрыва направляются экстренные службы. Проводится эвакуация сотрудников Загорского оптико-механического завода. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего, а также есть ли пострадавшие.

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Ранее этим утром взрыв произошёл в Республике Дагестан. Он прогремел в Махачкале, в многоквартирном доме, расположенном по улице Айвазовского. По данным SHOT, 20 квартир оказались повреждены. Причём в некоторых могут оставаться дети.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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