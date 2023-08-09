Плач и разрушенные стены: Лайф публикует жуткое видео из дома в Махачкале, где взорвался газ
В жилом доме в Махачкале произошёл взрыв
В многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа, Лайф публикует видео с места. Сейчас там работают врачи и спасатели.
В доме в Махачкале произошёл взрыв. Видео © LIFE
По данным SHOT, повреждения получили 20 квартир, в некоторых из них могут оставаться дети. О причинах ЧП и пострадавших пока не сообщается.
Ранее Лайф писал о взрыве в законсервированном цехе Башкирской содовой компании, там пострадали два человека, они в тяжёлом состоянии. Угрозы местному населению нет.
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