Плач и разрушенные стены: Лайф публикует жуткое видео из дома в Махачкале, где взорвался газ

В многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа, Лайф публикует видео с места. Сейчас там работают врачи и спасатели.

В доме в Махачкале произошёл взрыв. Видео © LIFE

По данным SHOT, повреждения получили 20 квартир, в некоторых из них могут оставаться дети. О причинах ЧП и пострадавших пока не сообщается.