Регион

Уведомления отключены

9 августа, 07:47

Плач и разрушенные стены: Лайф публикует жуткое видео из дома в Махачкале, где взорвался газ

В жилом доме в Махачкале произошёл взрыв

В многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа, Лайф публикует видео с места. Сейчас там работают врачи и спасатели.

В доме в Махачкале произошёл взрыв. Видео © LIFE

По данным SHOT, повреждения получили 20 квартир, в некоторых из них могут оставаться дети. О причинах ЧП и пострадавших пока не сообщается.

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Ранее Лайф писал о взрыве в законсервированном цехе Башкирской содовой компании, там пострадали два человека, они в тяжёлом состоянии. Угрозы местному населению нет.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров