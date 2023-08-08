Взрыв произошёл в цехе Башкирской содовой компании

Два человека пострадали при взрыве в законсервированном цехе № 11 Башкирской содовой компании в Стерлитамаке Республики Башкортостан, сообщили в городской администрации. Там пояснили, что причиной "хлопка" стал остаточный поливинилхлорид.

"В ходе подготовительных работ произошёл хлопок остаточного поливинилхлорида. Здание пятиэтажное, кирпичное, частично повреждено остекление, разрушений нет", — рассказали там РИА "Новости".

В результате инцидента пострадало два человека. Так, женщина – водитель электрокара получила термический ожог лица, верхних и нижних конечностей на площади в 60% и травматический шок. Кроме того, у мужчины-аппаратчика выявили термические ожоги пламенем второй и третьей степени, затронувшие лицо, шею, кисти рук, нижние конечности и ягодицы на площади в 50%. Их состояние оценивается как тяжёлое.

В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровья жителей города нет. Следственные и надзорные органы уже проводят проверку и выясняют причину взрыва.