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7 августа, 14:46

В Москве газовые баллоны перегрелись на солнце и взлетели на воздух, есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунине в Москве

Два человека пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Западном Дегунине в Москве. Инцидент произошёл в пункте приёма металла в Ильменском проезде.

Как сообщает SHOT, баллоны взлетели на воздух, так как перегрелись на солнце. Сейчас на место едут экстренные службы.

Лайф показывает обстановку на месте разлива хлора в Москве

Лайф показывает обстановку на месте разлива хлора в Москве

А ранее взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Канске Красноярского края. По данным регионального главка СК, инцидент произошёл при проведении работ по замене трубопровода. Пострадало более 10 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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