В Москве газовые баллоны перегрелись на солнце и взлетели на воздух, есть пострадавшие
Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунине в Москве
Два человека пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Западном Дегунине в Москве. Инцидент произошёл в пункте приёма металла в Ильменском проезде.
Как сообщает SHOT, баллоны взлетели на воздух, так как перегрелись на солнце. Сейчас на место едут экстренные службы.
А ранее взрыв газа произошёл в многоэтажке в городе Канске Красноярского края. По данным регионального главка СК, инцидент произошёл при проведении работ по замене трубопровода. Пострадало более 10 человек.
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