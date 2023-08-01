Лайф показывает обстановку на месте разлива хлора в Москве

Сотрудники МЧС работают на месте разлива канистр с хлором высокой концентрации на Алтуфьевском шоссе. Судя по кадрам, которые публикует Лайф, работа ведётся в штатном режиме. Местность обрабатывают специальным составом. Обычно при интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды.

Обстановка на месте разлива хлора на Алтуфьевском шоссе в Москве. Видео © LIFE

Хлор — это газ с резким специфическим запахом. Он тяжелее воздуха, при испарении похож на туман. Наибольшую опасность представляет хлор в сжиженном состоянии. При выбросах жидкого хлора смертельно опасную зону составляет площадь в радиусе примерно 400 м от места выброса.