Разлив кислоты из шести бочек произошёл на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе в Москве шесть 20-литровых контейнеров с неизвестной жидкостью растеклись по асфальту на станции по пересортировке мусора. Очевидцы сообщают, что на месте чувствуется едкий запах, стоит пар.

По предварительной основной версии, в контейнерах находилась кислота. Телеграм-канал Mash уточняет, что баки забрали около дома на улице Сельскохозяйственной. Сильное испарение заметил водитель большегруза, после того как выгрузил мусор на станции. На место ЧП выехали специалисты химлаборатории и сотрудники МЧС.