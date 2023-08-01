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1 августа, 15:20

Разлив кислоты из шести бочек произошёл на северо-востоке Москвы

Контейнеры с кислотой разлились на станции мусоросортировки в Москве

На Алтуфьевском шоссе в Москве шесть 20-литровых контейнеров с неизвестной жидкостью растеклись по асфальту на станции по пересортировке мусора. Очевидцы сообщают, что на месте чувствуется едкий запах, стоит пар.

По предварительной основной версии, в контейнерах находилась кислота. Телеграм-канал Mash уточняет, что баки забрали около дома на улице Сельскохозяйственной. Сильное испарение заметил водитель большегруза, после того как выгрузил мусор на станции. На место ЧП выехали специалисты химлаборатории и сотрудники МЧС.

В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

А в американском штате Монтана ранее несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке
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