Несколько вагонов с нефтепродуктами свалились в реку в США
В штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами провалились в реку
В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. Обложка © Twitter / artabsandmusic1
В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. По данным Управления рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны, опубликованным в "Твиттере", мост под составом не выдержал тяжести и рухнул.
В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. Видео © Twitter / @WallStreetSilv
После того как вагоны свалились в реку, они получили серьёзные повреждения, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов. Местные власти частично закрыли реку для рыболовства, катания на лодках и плавания, а жителям посоветовали держаться подальше от загрязняющих веществ.
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