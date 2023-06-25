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24 июня, 23:59

Несколько вагонов с нефтепродуктами свалились в реку в США

В штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами провалились в реку

<p>В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/artabsandmusic1/status/1672692180958191616" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artabsandmusic1</a></p>

В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. Обложка © Twitter / artabsandmusic1

В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. По данным Управления рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны, опубликованным в "Твиттере", мост под составом не выдержал тяжести и рухнул.

В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Стиллуотер. Видео © Twitter / @WallStreetSilv

После того как вагоны свалились в реку, они получили серьёзные повреждения, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов. Местные власти частично закрыли реку для рыболовства, катания на лодках и плавания, а жителям посоветовали держаться подальше от загрязняющих веществ.

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Анатолий Симоненко
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