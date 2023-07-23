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23 июля, 15:21

В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

SHOT: В залитом кипятком ТЦ "Времена года" критическая концентрация аммиака

В московском торговом центре "Времена года", где накануне из-за разлива кипятка погибло четыре человека, критическая концентрация аммиака. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, она достигает 5 мг/м³. Безопасная же доза не должна превышать 0,04 мг/м³.

Утечка аммиака произошла в цеху холодильного оборудования, случилось это практически сразу после прорыва трубы с горячей водой. С тех пор здание закрыто для посетителей.

В московском ТЦ изымают документацию после смертоносного потопа из кипятка

В московском ТЦ изымают документацию после смертоносного потопа из кипятка

Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП четыре человека погибли. Это женщины, работавшие в одном магазине. При этом, по данным SHOT, госпитализировано 11 человек. Уголовное дело о гибели людей передано в ГСУ СК по Москве.


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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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