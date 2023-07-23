В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа
SHOT: В залитом кипятком ТЦ "Времена года" критическая концентрация аммиака
В московском торговом центре "Времена года", где накануне из-за разлива кипятка погибло четыре человека, критическая концентрация аммиака. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, она достигает 5 мг/м³. Безопасная же доза не должна превышать 0,04 мг/м³.
Утечка аммиака произошла в цеху холодильного оборудования, случилось это практически сразу после прорыва трубы с горячей водой. С тех пор здание закрыто для посетителей.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП четыре человека погибли. Это женщины, работавшие в одном магазине. При этом, по данным SHOT, госпитализировано 11 человек. Уголовное дело о гибели людей передано в ГСУ СК по Москве.
Агентство "Москва"