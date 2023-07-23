В залитом кипятком московском ТЦ оказалась критической концентрация ядовитого газа

В московском торговом центре "Времена года", где накануне из-за разлива кипятка погибло четыре человека, критическая концентрация аммиака. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, она достигает 5 мг/м³. Безопасная же доза не должна превышать 0,04 мг/м³.