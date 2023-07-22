Все жертвы потопа из кипятка в московском ТЦ оказались сотрудниками одного магазина

Все четверо погибших из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" являлись сотрудниками магазина "Глобус гурмэ". Об этом сообщил SHOT.

Спасателям удалось извлечь из залитого кипятком ТЦ тела всех погибших. К осмотру здания приступили следователи и криминалисты СК Москвы, они проведут расследование причин случившегося.

Сотрудники скорой помощи и тела погибших в ТЦ "Времена года". Видео © t.me / SHOT

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. Состав преступления будут рассматривать в рамках части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.