Все жертвы потопа из кипятка в московском ТЦ оказались сотрудниками одного магазина
СК возбудил дело из-за гибели четырёх человек в ТЦ "Времена года" в Москве
Все четверо погибших из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" являлись сотрудниками магазина "Глобус гурмэ". Об этом сообщил SHOT.
Спасателям удалось извлечь из залитого кипятком ТЦ тела всех погибших. К осмотру здания приступили следователи и криминалисты СК Москвы, они проведут расследование причин случившегося.
Сотрудники скорой помощи и тела погибших в ТЦ "Времена года". Видео © t.me / SHOT
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. Состав преступления будут рассматривать в рамках части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"По данным следствия, 22 июля 2023 года в одном из торговых центров на западе Москвы произошёл прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четверо человек", — сказано в сообщении ведомства.
Утром в субботу в здании торгового центра прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП пострадали десятки человек. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа, но многие остались взаперти. Девять человек были доставлены в больницы. Трагедию в ТЦ прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин и подтвердил, что число погибших выросло до четырёх. Первой жертвой стала женщина. Она сварилась в кипятке.
t.me / SHOT