Людей начали эвакуировать из залитого кипятком ТЦ только спустя полчаса после прорыва

Сотрудники торгового центра "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве узнали о трагедии с прорывом трубы не сразу, а когда информация о ЧП появилась в СМИ, передаёт телеграм-канал SHOТ.

В связи с этим эвакуацию объявили лишь спустя полчаса после прорыва трубы с кипятком. По словам одной из работниц, прежде не было ни сигнализации, ни намёка на проблему, а охрана ТЦ вела себя спокойно.