Людей начали эвакуировать из залитого кипятком ТЦ только спустя полчаса после прорыва
Эвакуацию людей в ТЦ "Времена года" объявили через полчаса после прорыва трубы
Сотрудники торгового центра "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве узнали о трагедии с прорывом трубы не сразу, а когда информация о ЧП появилась в СМИ, передаёт телеграм-канал SHOТ.
Сотрудница торгового центра "Времена года" рассказала, что о ЧП работники ТЦ узнали из новостей. Видео © SHOT
В связи с этим эвакуацию объявили лишь спустя полчаса после прорыва трубы с кипятком. По словам одной из работниц, прежде не было ни сигнализации, ни намёка на проблему, а охрана ТЦ вела себя спокойно.
Утром в субботу в здании торгового центра прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП пострадали десятки человек. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа, но многие остались взаперти. Девять человек доставили в больницы. Трагедию в ТЦ прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин и подтвердил, что число погибших выросло до четырёх. Одной из жертв стала женщина. Она сварилась в кипятке.