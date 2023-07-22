Женщина заживо сварилась в кипятке при прорыве трубы в московском ТЦ
Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве
Кадры из ТЦ "Времена года" в Москве изнутри. Фото © SHOT
Один человек погиб в результате прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве, сообщает SHOТ. Сколько людей ещё остаётся в заполненном водой и паром молле, неизвестно, но, предварительно, речь идёт о порядка 15–18 посетителях.
Известно, что жертвой происшествия стала женщина. Она сварилась в кипятке. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа. Трое доставлены в больницы. Всего же, предварительно, у 70 человек различные ожоги.