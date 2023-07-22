Женщина заживо сварилась в кипятке при прорыве трубы в московском ТЦ

Один человек погиб в результате прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве, сообщает SHOТ. Сколько людей ещё остаётся в заполненном водой и паром молле, неизвестно, но, предварительно, речь идёт о порядка 15–18 посетителях.