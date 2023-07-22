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22 июля, 13:37
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Женщина заживо сварилась в кипятке при прорыве трубы в московском ТЦ

Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве

<p>Кадры из ТЦ "Времена года" в Москве изнутри. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры из ТЦ "Времена года" в Москве изнутри. Фото © SHOT

Один человек погиб в результате прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года" в Москве, сообщает SHOТ. Сколько людей ещё остаётся в заполненном водой и паром молле, неизвестно, но, предварительно, речь идёт о порядка 15–18 посетителях.

Известно, что жертвой происшествия стала женщина. Она сварилась в кипятке. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа. Трое доставлены в больницы. Всего же, предварительно, у 70 человек различные ожоги.

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Андрей Бражников
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