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22 июля, 12:28
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Более 70 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в московском ТЦ

SHOT: Горячую воду прорвало в ТЦ "Времена года" в Москве, пострадало 70 человек

В торговом центре "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, прорвало трубу с горячей водой. SHOT сообщил со ссылкой на источник, что в результате ЧП пострадали десятки посетителей.

По предварительной оценке, у 70 сотрудников и посетителей ТЦ ожоги, 20 человек остаются заблокированными в здании. Подробности произошедшего уточняются, на месте уже работают сотрудники экстренных служб города.

Семья с детьми в машине угодила в яму с кипятком и едва не сварилась заживо в Петербурге

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Ранее Лайф сообщал, что трое сахалинцев обварились кипятком из-за прорыва теплотрассы. Двое пострадавших — сотрудники коммунальной службы, которые занимались починкой трубы. Третьей стала жительница дома, где произошла авария.

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ЦИАН

Андрей Бражников
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