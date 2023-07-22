Более 70 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в московском ТЦ

В торговом центре "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, прорвало трубу с горячей водой. SHOT сообщил со ссылкой на источник, что в результате ЧП пострадали десятки посетителей.

По предварительной оценке, у 70 сотрудников и посетителей ТЦ ожоги, 20 человек остаются заблокированными в здании. Подробности произошедшего уточняются, на месте уже работают сотрудники экстренных служб города.