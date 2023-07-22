Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Посетители торгового центра "Времена года", расположенного на Кутузовском проспекте в Москве, получают помощь медиков на улице около входа в здание. У пострадавших обожжены в основном ноги.

Первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © SHOT

По данным экстренных служб, в здании заблокированы паром и кипятком ещё минимум 15–18 человек — они не могут выбраться наружу. Один из них находится в залитом кипятком вестибюле между вторым и третьим этажом ТЦ. Спасатели не могут к нему добраться из-за горячего пара. Прорыв трубы с кипятком произошёл на производственной линии магазина "Глобус гурмэ".

Кадры ТЦ "Времена года" в Москве изнутри. Видео © SHOT

Торговый центр "Времена года" был открыт в 2007 году. Он имеет шесть этажей и общую площадь более 62 тысяч квадратных метров.