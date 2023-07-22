Собянин прокомментировал трагедию в залитом кипятком ТЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в торговом центре "Времена года", где при прорыве трубы погиб человек и десятки пострадали.

"Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.