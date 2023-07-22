Собянин прокомментировал трагедию в залитом кипятком ТЦ
Собянин подтвердил гибель человека при прорыве кипятка в ТЦ "Времена года"
Обстановка у ТЦ "Времена года" 22 июля. Фото © Агентство "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в торговом центре "Времена года", где при прорыве трубы погиб человек и десятки пострадали.
"Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа. Девять человек доставлены в больницы. Всего же, предварительно, у 70 человек ожоги различной степени. Внутри заперты люди.