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22 июля, 13:56
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Мэр Собянин: Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырёх

<p>Оперативные службы у ТЦ "Времена года" в Москве, где четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Оперативные службы у ТЦ "Времена года" в Москве, где четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Число погибших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — говорится в телеграм-канале Собянина.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвой происшествия стала женщина. Она сварилась в кипятке. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа. Трое доставлены в больницы. Всего же, предварительно, у 70 человек различные ожоги.

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Никита Никонов
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