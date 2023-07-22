Мэр Собянин: Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырёх
Оперативные службы у ТЦ "Времена года" в Москве, где четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Число погибших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — говорится в телеграм-канале Собянина.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвой происшествия стала женщина. Она сварилась в кипятке. Посетители и сотрудники, которые смогли выбраться из здания, получают помощь медиков на улице около входа. Трое доставлены в больницы. Всего же, предварительно, у 70 человек различные ожоги.