Мэр Собянин: Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырёх

Число погибших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — говорится в телеграм-канале Собянина.