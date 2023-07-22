"Это парилка, мне страшно": Невинное начало жуткой трагедии в московском ТЦ попало на видео
Сотрудница магазина сняла начало смертельного потопа из кипятка в столичном ТЦ
Сотрудница одного из магазинов в столичном ТЦ "Времена года" сняла начало смертельного ЧП с прорывом трубы с кипятком, которое привело к гибели четырёх человек. Кадры публикует SHOT.
Начало потопа из кипятка в элитном ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как по блестящему полу центра разливается вода, а пар от неё поднимается на несколько этажей вверх. Люди уже начинают паниковать, однако охрана и администрация элитного торгового центра даже и не думают включать сирену и эвакуировать покупателей и работников.
"Прям видно, там вода уже. <...> Я вниз не спущусь, мне страшно. Это просто реально парилка", — говорит испуганная девушка на видео.
Напомним, сегодня в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительной оценке, речь идёт о не менее 70 сотрудниках. Тем, кому удалось выбраться из здания, оказывают помощь на улице, однако многие в эти минуты ещё остаются заперты внутри. Известно, что девять человек пришлось госпитализировать. При этом число погибших уже выросло до четырёх человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке.
Telegram / SHOT