"Это парилка, мне страшно": Невинное начало жуткой трагедии в московском ТЦ попало на видео

Сотрудница одного из магазинов в столичном ТЦ "Времена года" сняла начало смертельного ЧП с прорывом трубы с кипятком, которое привело к гибели четырёх человек. Кадры публикует SHOT.

Начало потопа из кипятка в элитном ТЦ "Времена года" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как по блестящему полу центра разливается вода, а пар от неё поднимается на несколько этажей вверх. Люди уже начинают паниковать, однако охрана и администрация элитного торгового центра даже и не думают включать сирену и эвакуировать покупателей и работников.