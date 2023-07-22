В московском ТЦ изымают документацию после смертоносного потопа из кипятка
СК Москвы изымает документацию в ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка
ТЦ "Времена года" после потопа из кипятка. Обложка © ГСУ СК России по Москве
Следователи изымают документацию в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибло четыре человека. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.
"Следователями столичного СК изымается техническая документация. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания", — уточнили в управлении.
Напомним, сегодня в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительной оценке, речь идёт о не менее 70 сотрудниках. Девять человек пришлось госпитализировать. Ещё четырёх пострадавших спасти не удалось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке.