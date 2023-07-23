Опубликован полный список пострадавших в залитом кипятком ТЦ в Москве
Опубликован список 11 пострадавших после прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
Опубликован список всех 11 госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в торговом центре "Времена года" в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, все они являются сотрудниками магазина "Глобус гурмэ", где и произошла авария.
Госпитализированные:
— Абдулсадыков Д., 18 лет: ожог кипятком обеих ног (11%).
— Бегельдиев И., 23 года: ожог кипятком обеих ног (18%).
— Юн Г., 28 лет: ожог кипятком обеих рук и ног (13%).
— Абдулсадыкова З., 44 года, повар: гипертонический криз, ожог кипятком шеи I степени.
— Булдаков С., 49 лет, охранник: ожог кипятком обеих ног (6%).
— Мутаева П., 55 лет: термический ожог тела.
— Фатимат М., 55 лет.
— Агабалаева А., 57 лет.
— Мисреханова Ф., 60 лет, повар: ожог кипятком обеих ног (6%).
— Ибрагимова А., 62 года, пекарь: перелом руки со смещением, ожог кипятком тела (12%).
— Левашова И., 55 лет: ожог кипятком туловища и ног (9%).
Медицинская помощь потребовалась ещё примерно 55 пациентам, однако госпитализация им не понадобилась.
Лайф напоминает, что 22 июля в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате пострадали десятки человек. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке. В общей сложности погибло четыре человека.
Telegram / SHOT