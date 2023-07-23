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23 июля, 11:38

Опубликован полный список пострадавших в залитом кипятком ТЦ в Москве

Опубликован список 11 пострадавших после прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве

Опубликован список всех 11 госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в торговом центре "Времена года" в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, все они являются сотрудниками магазина "Глобус гурмэ", где и произошла авария.

Госпитализированные:

— Абдулсадыков Д., 18 лет: ожог кипятком обеих ног (11%).

— Бегельдиев И., 23 года: ожог кипятком обеих ног (18%).

— Юн Г., 28 лет: ожог кипятком обеих рук и ног (13%).

— Абдулсадыкова З., 44 года, повар: гипертонический криз, ожог кипятком шеи I степени.

— Булдаков С., 49 лет, охранник: ожог кипятком обеих ног (6%).

— Мутаева П., 55 лет: термический ожог тела.

— Фатимат М., 55 лет.

— Агабалаева А., 57 лет.

— Мисреханова Ф., 60 лет, повар: ожог кипятком обеих ног (6%).

— Ибрагимова А., 62 года, пекарь: перелом руки со смещением, ожог кипятком тела (12%).

— Левашова И., 55 лет: ожог кипятком туловища и ног (9%).

Медицинская помощь потребовалась ещё примерно 55 пациентам, однако госпитализация им не понадобилась.

Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

Лайф напоминает, что 22 июля в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате пострадали десятки человек. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке. В общей сложности погибло четыре человека.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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