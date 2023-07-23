Опубликован полный список пострадавших в залитом кипятком ТЦ в Москве

Опубликован список всех 11 госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в торговом центре "Времена года" в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, все они являются сотрудниками магазина "Глобус гурмэ", где и произошла авария.

Госпитализированные: — Абдулсадыков Д., 18 лет: ожог кипятком обеих ног (11%). — Бегельдиев И., 23 года: ожог кипятком обеих ног (18%). — Юн Г., 28 лет: ожог кипятком обеих рук и ног (13%). — Абдулсадыкова З., 44 года, повар: гипертонический криз, ожог кипятком шеи I степени. — Булдаков С., 49 лет, охранник: ожог кипятком обеих ног (6%). — Мутаева П., 55 лет: термический ожог тела. — Фатимат М., 55 лет. — Агабалаева А., 57 лет. — Мисреханова Ф., 60 лет, повар: ожог кипятком обеих ног (6%). — Ибрагимова А., 62 года, пекарь: перелом руки со смещением, ожог кипятком тела (12%). — Левашова И., 55 лет: ожог кипятком туловища и ног (9%).