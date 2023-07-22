Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ
SHOT показал видео с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года"
Опубликованы кадры с места прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ "Времена года", где погибло четыре человека. По данным SHOT, диаметр трубы — 22 сантиметра.
На месте происшествия продолжают работу прокуроры, сообщили в столичном управлении ведомства.
Место прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года". Видео © Telegram / SHOT
Напомним, 22 июля в здании ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате инцидента пострадали десятки человек. По предварительной оценке, речь идёт о не менее 70 работниках ТЦ. Девять человек были доставлены в клинику. Ещё четырёх пострадавших спасти не удалось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первой жертвой стала женщина, сварившаяся в кипятке.
Telegram / SHOT