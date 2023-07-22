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22 июля, 18:02

Лайф публикует список погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве

<p>Автомобили экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Автомобили экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В распоряжении Лайфа оказались данные о личностях погибших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве. В списке четыре человека, все женщины:

  1. Якушева Галия, 66 лет
  2. Константинова Татьяна, 47 лет
  3. Нуралиева Нурзада, 34 года
  4. Немурова Светлана, 47 лет

Все они являлись сотрудницами магазина "Глобус гурмэ", где и произошёл прорыв трубы с кипятком. Спасателям удалось вынести из ТЦ все тела.

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Обжигающий ад: Появились ужасающие кадры изнутри заливаемого кипятком ТЦ в Москве, где заперты люди

Напомним, трагедия случилась сегодня, в результате пострадало не менее 70 человек. Госпитализация понадобилась девятерым из них. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырёх человек. На видео попали первые минуты после прорыва трубы.

Андрей Бражников
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