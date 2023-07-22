Лайф публикует список погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве
Автомобили экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
В распоряжении Лайфа оказались данные о личностях погибших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве. В списке четыре человека, все женщины:
- Якушева Галия, 66 лет
- Константинова Татьяна, 47 лет
- Нуралиева Нурзада, 34 года
- Немурова Светлана, 47 лет
Все они являлись сотрудницами магазина "Глобус гурмэ", где и произошёл прорыв трубы с кипятком. Спасателям удалось вынести из ТЦ все тела.
Напомним, трагедия случилась сегодня, в результате пострадало не менее 70 человек. Госпитализация понадобилась девятерым из них. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырёх человек. На видео попали первые минуты после прорыва трубы.