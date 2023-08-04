В Канске выросло число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке

В пятиэтажном доме в городе Канске Красноярского края 11 человек пострадали при взрыве газа. Он случился при проведении работ по замене трубопровода. Об этом сообщает региональный главк СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники краевого управления МЧС России сообщили журналистам, что из дома, где произошёл взрыв, в общей сложности эвакуировали 200 человек, включая 20 детей. Возникший после взрыва пожар был потушен на площади 30 квадратных метров. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших.





