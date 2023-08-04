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4 августа, 12:15

Газ взорвался в жилом доме в Канске, есть пострадавшие

Взрыв газа произошёл в жилой многоэтажке в городе Канске Красноярского края. В результате разрушены квартиры на пяти этажах, есть пострадавшие. Видео с места публикует SHOТ.

Газ взорвался в жилом доме в Канске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, пострадало минимум четыре человека.

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А ранее в Тимирязевском районе Москвы в фитнес-клубе "Зебра" произошёл взрыв в электрощитке. В результате пострадал один человек — мужчину ударило током, он упал без сознания.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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