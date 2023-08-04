Газ взорвался в жилом доме в Канске, есть пострадавшие

Взрыв газа произошёл в жилой многоэтажке в городе Канске Красноярского края. В результате разрушены квартиры на пяти этажах, есть пострадавшие. Видео с места публикует SHOТ.

А ранее в Тимирязевском районе Москвы в фитнес-клубе "Зебра" произошёл взрыв в электрощитке. В результате пострадал один человек — мужчину ударило током, он упал без сознания.