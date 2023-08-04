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4 августа, 10:18

В Москве мужчину ударило током при взрыве электрощитка в фитнес-клубе

В Тимирязевском районе Москвы в фитнес-клубе "Зебра" произошёл взрыв в электрощитке. Как сообщает SHOT, пострадал один человек.

По информации телеграм-канала, мужчину ударило током и он упал без сознания. На место ЧП сразу были отправлены бригада скорой помощи и другие экстренные службы.

В Приморье турникет ударил током школьника

В Приморье турникет ударил током школьника

Ранее Лайф рассказывал, как в центре Москвы две лошади получили удар током от рекламного щита. Одно животное погибло на месте.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Андрей Григорьев
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