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24 февраля, 23:18

В центре Москвы двух лошадей ударило током от рекламного щита

В центре Москвы две лошади получили удар током от рекламного щита. По предварительным данным, одно животное погибло на месте, второе выжило. Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях.

Лошадей ударило током от рекламного щита в Москве. Видео © VK / putilknews / Анна Селезнёва

На этих кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".

На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Причины случившегося проверяются, в том числе версия о поражении животных электрическим током.

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Обложка ©

VK / putilknews / Анна Селезнёва

Андрей Григорьев
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