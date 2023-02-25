В центре Москвы двух лошадей ударило током от рекламного щита

В центре Москвы две лошади получили удар током от рекламного щита. По предварительным данным, одно животное погибло на месте, второе выжило. Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях.

На этих кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".