В центре Москвы двух лошадей ударило током от рекламного щита
В центре Москвы две лошади получили удар током от рекламного щита. По предварительным данным, одно животное погибло на месте, второе выжило. Очевидцы произошедшего опубликовали видео в социальных сетях.
Лошадей ударило током от рекламного щита в Москве. Видео © VK / putilknews / Анна Селезнёва
На этих кадрах видно, что у рекламного щита лежат две лошади, вокруг них собрались люди. Две девушки пытаются поднять животных и громко кричат, что "это ток". Очевидцы же издалека предполагают, что лошадям "плохо стало".
На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Причины случившегося проверяются, в том числе версия о поражении животных электрическим током.
Ранее Лайф сообщал о гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который снимался в фильме "Недетский дом" и мини-сериале "Ладога". Причиной смерти стал удар током в трансформаторной будке.
VK / putilknews / Анна Селезнёва