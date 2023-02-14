В Перми ребёнок попал в больницу после удара током на автобусной остановке

Следователи начали проверку информации о том, что мальчика ударило током на остановке в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным местных СМИ, 12 февраля на остановке "Макаренко" в Мотовилихинском районе города 13-летнего ребёнка ударило током. Мальчик задел оголённый провод, когда подошёл посмотреть расписание автобуса. После этого подросток попал в больницу.

"Следователи проводят проверку в связи с размещёнными сведениями об электротравме, полученной ребёнком", — отметили в ведомстве. Как уже установили правоохранители, ребёнок действительно получил удар током, наступив на остановке на провод, сейчас пострадавший находится в медучреждении.