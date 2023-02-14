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14 февраля, 19:00

В Перми ребёнок попал в больницу после удара током на автобусной остановке

<p>Школьник получил удар током на остановке в Перми. Обложка © <a href="https://perm.sledcom.ru/news/item/1766264/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Пермскому краю</a></p>

Школьник получил удар током на остановке в Перми. Обложка © СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователи начали проверку информации о том, что мальчика ударило током на остановке в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным местных СМИ, 12 февраля на остановке "Макаренко" в Мотовилихинском районе города 13-летнего ребёнка ударило током. Мальчик задел оголённый провод, когда подошёл посмотреть расписание автобуса. После этого подросток попал в больницу.

"Следователи проводят проверку в связи с размещёнными сведениями об электротравме, полученной ребёнком", — отметили в ведомстве. Как уже установили правоохранители, ребёнок действительно получил удар током, наступив на остановке на провод, сейчас пострадавший находится в медучреждении.

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Иван Косицын
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