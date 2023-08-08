Взрыв прогремел в многоэтажке в Астрахани, есть жертвы

Два человека погибли в результате взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме в Астрахани. Ещё четверо жильцов пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва бытового газа в Астрахани. Видео © Telegram / МЧС АСТРАХАНЬ

"В 12:48 (11:48 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырёх квартир в Советском районе города Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 38", — говорится в сообщении МЧС по региону.

Согласно предварительной версии экстренных служб, причиной возгорания стал взрыв газа. Двое погибли, ещё четверо пострадали. Всего из здания эвакуированы 70 человек. Общая площадь возгорания оставляет 90 квадратных метров, в работе по его устранению задействованы 20 человек и 11 единиц техники.