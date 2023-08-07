Один человек погиб при взрыве в пункте приёма металла в Москве

В столичном пункте приёма металла погиб один человек после того, как там взорвались газовые баллоны, нагревшиеся под солнцем. Всего известно о двух пострадавших, пишет SHOT и публикует кадры с места ЧП.

Место взрыва в Москве. Видео © t.me / SHOT

Бригада скорой помощи пыталась спасти мужчину, но его состояние оказалось тяжёлым, он скончался от полученных травм. Второй пострадавший от помощи медиков отказался, его жизни ничего не угрожает.