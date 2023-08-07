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7 августа, 15:56

Один человек погиб при взрыве в пункте приёма металла в Москве

В столичном пункте приёма металла погиб один человек после того, как там взорвались газовые баллоны, нагревшиеся под солнцем. Всего известно о двух пострадавших, пишет SHOT и публикует кадры с места ЧП.

Место взрыва в Москве. Видео © t.me / SHOT

Бригада скорой помощи пыталась спасти мужчину, но его состояние оказалось тяжёлым, он скончался от полученных травм. Второй пострадавший от помощи медиков отказался, его жизни ничего не угрожает.

В жилом доме в Нижнекамске произошёл взрыв газа

В жилом доме в Нижнекамске произошёл взрыв газа

Напомним, в московском пункте приёма металла в Ильменском проезде взорвались газовые баллоны, которые, предположительно, перегрелись на солнце. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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