Один человек погиб при взрыве в пункте приёма металла в Москве
В столичном пункте приёма металла погиб один человек после того, как там взорвались газовые баллоны, нагревшиеся под солнцем. Всего известно о двух пострадавших, пишет SHOT и публикует кадры с места ЧП.
Место взрыва в Москве. Видео © t.me / SHOT
Бригада скорой помощи пыталась спасти мужчину, но его состояние оказалось тяжёлым, он скончался от полученных травм. Второй пострадавший от помощи медиков отказался, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в московском пункте приёма металла в Ильменском проезде взорвались газовые баллоны, которые, предположительно, перегрелись на солнце. На месте работают экстренные службы.
t.me / SHOT