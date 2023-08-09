При взрыве в Сергиевом Посаде пострадало уже 45 человек, пятеро могут находиться под завалами

Число пострадавших в результате взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 45. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

"В настоящий момент в реанимации находится шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22", — говорится в сообщении.

Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE