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9 августа, 10:31

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадало уже 45 человек, пятеро могут находиться под завалами

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 45

Число пострадавших в результате взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 45. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

"В настоящий момент в реанимации находится шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22", — говорится в сообщении.

Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE

При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уточнил, что под завалами может находиться пять человек.

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"Мы живы": Учителя записали видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. Около 20 многоэтажных домов, две школы, колледж и спорткомплекс получили повреждения в результате детонации на заводе.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Вишнякова
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