При взрыве в Сергиевом Посаде пострадало уже 45 человек, пятеро могут находиться под завалами
Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 45
Число пострадавших в результате взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 45. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.
"В настоящий момент в реанимации находится шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22", — говорится в сообщении.
Районная больница готова к приёму пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © LIFE
При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уточнил, что под завалами может находиться пять человек.
Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. Около 20 многоэтажных домов, две школы, колледж и спорткомплекс получили повреждения в результате детонации на заводе.
t.me / SHOT