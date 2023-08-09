Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Около 20 многоэтажных домов и четыре социальных учреждения пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"В результате взрыва пострадало <…> четыре социальных учреждения: спорткомплекс "Луч", 19-я и 21-я школа, Сергиево-Посадский колледж, около 20 многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают экстренные службы и очень много журналистов. Видео © LIFE