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9 августа, 10:16

Около 20 домов, две школы и колледж повреждены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Около 20 многоэтажных домов и четыре социальных учреждения пострадали в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"В результате взрыва пострадало <…> четыре социальных учреждения: спорткомплекс "Луч", 19-я и 21-я школа, Сергиево-Посадский колледж, около 20 многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают экстренные службы и очень много журналистов. Видео © LIFE

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела "по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора

Момент взрыва в Сергиевом Посаде сняла камера видеорегистратора

Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Выяснилось, что помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 38 пострадавших.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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