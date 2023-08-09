Компания – виновник взрыва на заводе в Сергиевом Посаде была признана банкротом в марте
Причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могли стать нарушения технологии
Причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде могли стать нарушения технологического процесса на складе пиротехники компании "Пиророс". Об этом SHOT узнал от источника в экстренных службах.
Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
Инсайдер не уточнил, о каких именно нарушениях идёт речь, но подчеркнул, что распространяемая рядом СМИ версия об ударе беспилотника не находит подтверждения. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, однако криков о помощи не слышно. Выясняется, кто из работников мог находиться в эпицентре взрыва.
Сама "Пиророс" была признана банкротом 28 марта. По нашим данным, у производителя пиротехники имелись большие долги, а в январе 2022 года из-за этого за ней ввели наблюдение и проводили анализ её финансового состояния.
Осколки и сирены: Появилось видео изнутри здания, которое разнесло взрывной волной в Сергиевом Посаде
Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В соседних домах ударной волной выбило окна. Проводится эвакуация сотрудников. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой. По последним данным, пострадало 25 человек.
t.me / SHOT