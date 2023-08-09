Компания – виновник взрыва на заводе в Сергиевом Посаде была признана банкротом в марте

Причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде могли стать нарушения технологического процесса на складе пиротехники компании "Пиророс". Об этом SHOT узнал от источника в экстренных службах.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

Инсайдер не уточнил, о каких именно нарушениях идёт речь, но подчеркнул, что распространяемая рядом СМИ версия об ударе беспилотника не находит подтверждения. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, однако криков о помощи не слышно. Выясняется, кто из работников мог находиться в эпицентре взрыва.