До 25 человек возросло число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Количество пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Скорая помощь на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, среди пострадавших в том числе местные жители, которые в момент ЧП находились недалеко от эпицентра взрыва. Врачи диагностировали у них ранения в виде порезов осколками стёкол. Медики оказывают им помощь прямо на месте.