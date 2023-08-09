До 25 человек возросло число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Количество пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Скорая помощь на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, среди пострадавших в том числе местные жители, которые в момент ЧП находились недалеко от эпицентра взрыва. Врачи диагностировали у них ранения в виде порезов осколками стёкол. Медики оказывают им помощь прямо на месте.
Напомним, утром в среду, 9 августа, мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. В соседних от эпицентра взрыва домах ударной волной даже повредило оконные рамы и выбило стёкла. На место выехали экстренные службы, проводилась эвакуация. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.
t.me / SHOT