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9 августа, 08:08
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Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде

<p>Взрыв в Сергиевом Посаде. Обложка © Vk.com / <a href="https://vk.com/pluzic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Птичное PLUS</a></p>

Взрыв в Сергиевом Посаде. Обложка © Vk.com / Птичное PLUS

Минимум 10 человек пострадали в результате взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Mash. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Столб дыма поднимается в небо в результате мощного взрыва в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / Наш Сергиев Посад

Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. Местные жители делятся фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна. В настоящее время к эпицентру взрыва направляются экстренные службы. Проводится эвакуация сотрудников завода. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего.

Александра Вишнякова
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