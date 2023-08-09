Регион

Уведомления отключены

9 августа, 08:22

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

<p>Последствия взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55325" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Фото © SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. На кадрах слышна мощная детонация, звук бьющихся стёкол, сработавшие сигнализации на авто.

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео © SHOT

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе. Сейчас проводится эвакуация сотрудников предприятия. Уже известно как минимум о 10 пострадавших. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего. Местные жители делятся фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров