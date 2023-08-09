Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. На кадрах слышна мощная детонация, звук бьющихся стёкол, сработавшие сигнализации на авто.

Напомним, утром 9 августа мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе. Сейчас проводится эвакуация сотрудников предприятия. Уже известно как минимум о 10 пострадавших. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего. Местные жители делятся фото и видео с места ЧП и говорят, что в соседних домах ударной волной выбило окна.