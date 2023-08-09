Огромный "ядерный гриб" поднялся над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Огромное облако, внешне напоминающее ядерный гриб, поднялось над районом в Сергиевом Посаде, где, предположительно, произошёл взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Видео публикует SHOT.
Взрыв в Сергиевом Посаде. Видео © t.me / SHOT
Местные жители услышали звуки взрыва в разных частях города, пишет издание. Причины случившегося выясняются. К месту стянут экстренные службы.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде сегодня утром. В соседних с заводом домах ударной волной выбило окна. По меньшей мере десять человек пострадали.
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t.me / SHOT