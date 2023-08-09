Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Махачкале
Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.
"В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей", — пояснил собеседник агентства.
Напомним, в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа. Сейчас на месте работают врачи и спасатели. Предварительно, повреждено 20 квартир, в некоторых из них могут оставаться дети.
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