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9 августа, 08:00

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Махачкале

Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей", — пояснил собеседник агентства.

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Напомним, в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Махачкале произошёл взрыв газа. Сейчас на месте работают врачи и спасатели. Предварительно, повреждено 20 квартир, в некоторых из них могут оставаться дети.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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