Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Махачкале

Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей", — пояснил собеседник агентства.