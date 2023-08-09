ФСБ: Задержан диверсант, взорвавший в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз
Силовики задержали россиянина, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в крымском посёлке Кореиз. Об этом информирует в среду, 9 августа, Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина уже дал признательные показания. У него нашли два килограмма взрывчатки. Заведено уголовное дело по статье о теракте.
Напомним, что 23 июня пресс-служба крымского правительства сообщила о повреждении газопровода в посёлке Кореиз. Тогда без газа осталось около 500 человек. Газоснабжение восстановили в тот же день.
Ранее Лайф сообщал, что житель Кубани собрал у себя дома бомбу для подрыва здания силовиков. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Кроме того, группу пособников ВСУ выявили российские силовики в Херсонской области: двое граждан Украины собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.
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