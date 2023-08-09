ФСБ: Задержан диверсант, взорвавший в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз

Силовики задержали россиянина, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в крымском посёлке Кореиз. Об этом информирует в среду, 9 августа, Центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина уже дал признательные показания. У него нашли два килограмма взрывчатки. Заведено уголовное дело по статье о теракте.

Напомним, что 23 июня пресс-служба крымского правительства сообщила о повреждении газопровода в посёлке Кореиз. Тогда без газа осталось около 500 человек. Газоснабжение восстановили в тот же день.