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9 августа, 06:58

ФСБ: Задержан диверсант, взорвавший в июне газопровод в крымском посёлке Кореиз

Силовики задержали россиянина, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в крымском посёлке Кореиз. Об этом информирует в среду, 9 августа, Центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина уже дал признательные показания. У него нашли два килограмма взрывчатки. Заведено уголовное дело по статье о теракте.

Напомним, что 23 июня пресс-служба крымского правительства сообщила о повреждении газопровода в посёлке Кореиз. Тогда без газа осталось около 500 человек. Газоснабжение восстановили в тот же день.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Кубани собрал у себя дома бомбу для подрыва здания силовиков. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Кроме того, группу пособников ВСУ выявили российские силовики в Херсонской области: двое граждан Украины собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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