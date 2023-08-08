С февраля 2022 года в России предотвратили 188 террористических преступлений

В России с февраля 2022 года предотвратили 188 террористических преступлений. Такие данные озвучили в информационном центре Национального антитеррористического комитета по итогам заседания, которое провёл директор ФСБ Александр Бортников.

"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", — цитирует ТАСС заявление НАК.

Кроме того, в комитете заявили, что на фоне спецоперации усилились угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб. При содействии Запада они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма в Сети, пытаясь вовлекать в преступную деятельность россиян.