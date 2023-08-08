С февраля 2022 года в России предотвратили 188 террористических преступлений
В России с февраля 2022 года предотвратили 188 террористических преступлений. Такие данные озвучили в информационном центре Национального антитеррористического комитета по итогам заседания, которое провёл директор ФСБ Александр Бортников.
"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", — цитирует ТАСС заявление НАК.
Кроме того, в комитете заявили, что на фоне спецоперации усилились угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб. При содействии Запада они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма в Сети, пытаясь вовлекать в преступную деятельность россиян.
А ранее в МВД РФ рассказали об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики — теперь они всё чаще вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве предупредили, что сначала разговор начинается вполне стандартно: аферисты заявляют о якобы "подозрительных переводах", попытке взять кредит или предлагают остановить преступников. А затем уже вынуждают совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ