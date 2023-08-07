В Новой Каховке предотвращён теракт: на детской площадке нашли бомбу с поражающими элементами
В Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке
Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
"На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", — сообщили в спецслужбе.
Взрывчатка была деактивирована с помощью робототехнического сапёрного комплекса. Причастных к попытке теракта ищут.
Напомним, ранее уже сообщалось, что украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке Херсонской области. Самодельную взрывчатку нашла 63-летняя женщина во время уборки двора. СВУ лежало возле горки и качелей.
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