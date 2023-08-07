В Новой Каховке предотвращён теракт: на детской площадке нашли бомбу с поражающими элементами

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

"На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", — сообщили в спецслужбе.

Взрывчатка была деактивирована с помощью робототехнического сапёрного комплекса. Причастных к попытке теракта ищут.