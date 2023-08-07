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7 августа, 12:22

В Новой Каховке предотвращён теракт: на детской площадке нашли бомбу с поражающими элементами

В Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

"На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению",  сообщили в спецслужбе.

Взрывчатка была деактивирована с помощью робототехнического сапёрного комплекса. Причастных к попытке теракта ищут.

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Напомним, ранее уже сообщалось, что украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке Херсонской области. Самодельную взрывчатку нашла 63-летняя женщина во время уборки двора. СВУ лежало возле горки и качелей.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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