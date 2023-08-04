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4 августа, 07:21

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке Херсонской области. Как сообщает Mash, самодельную взрывчатку нашла 63-летняя женщина во время уборки двора.

СВУ лежало возле горки и качелей. Взрывотехники уже обезвредили бомбу. Теперь делом занялись правоохранители.

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

А ранее в Белгородской области шебекинский комбайнер наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы возле хутора Балки. Обошлось без пострадавших, а у техники повреждены четыре колёсные шины. Ещё один похожий случай с водителем комбайна произошёл в районе села Черемошное, тоже в Белгородской области.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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