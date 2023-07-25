Комбайнёр случайно "обезвредил" мину "Лепесток" в поле под Белгородом
SHOT: Белгородский комбайнёр во время сельхозработ наехал на мину "Лепесток"
Инцидент произошёл в районе села Черемошное в Белгородском районе. Водитель комбайна, как пишет SHOT, во время работ в поле внезапно почувствовал толчок и услышал громкий хлопок. Оказалось, он наехал на противопехотную мину.
Ни техника, ни мужчина не пострадали от взрыва. После того как о произошедшем доложили полиции, комбайнёр продолжил работу.
Ранее Лайф писал, как всё в том же селе Черемошное местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге, мужчине оторвало правую стопу. А в июне ВСУ выпустили два кассетных снаряда, содержавших мины "Лепесток", по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Жертв чудом удалось избежать.
ТАСС / Дмитрий Рогулин