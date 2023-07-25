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Регион
Опубликовано 25 июля 2023, 16:22
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Комбайнёр случайно "обезвредил" мину "Лепесток" в поле под Белгородом

SHOT: Белгородский комбайнёр во время сельхозработ наехал на мину "Лепесток"

Инцидент произошёл в районе села Черемошное в Белгородском районе. Водитель комбайна, как пишет SHOT, во время работ в поле внезапно почувствовал толчок и услышал громкий хлопок. Оказалось, он наехал на противопехотную мину.

Ни техника, ни мужчина не пострадали от взрыва. После того как о произошедшем доложили полиции, комбайнёр продолжил работу.

Больше десятка мин "Лепесток" нашли на чердаке дома на Сахалине
Больше десятка мин "Лепесток" нашли на чердаке дома на Сахалине

Ранее Лайф писал, как всё в том же селе Черемошное местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге, мужчине оторвало правую стопу. А в июне ВСУ выпустили два кассетных снаряда, содержавших мины "Лепесток", по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Жертв чудом удалось избежать.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Марина Калегина
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