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18 июня, 08:18

ВСУ разрушили эвакуационный пункт в Голой Пристани минами "Лепесток"

ВСУ выпустили два кассетных снаряда, содержавших мины "Лепесток", по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Об этом сообщили в городской военно-гражданской администрации.

"Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по улице 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержавших "Лепестки", — указано в сообщении в телеграм-канале.

Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв удалось избежать. В связи с атакой запрещено движение по улице 1 Мая, так как там могут находиться неразорвавшиеся мины.

Теперь только зелёное: ВСУ подрывом Каховской ГЭС "лишили" Одессу выхода к Чёрному морю

Теперь только зелёное: ВСУ подрывом Каховской ГЭС "лишили" Одессу выхода к Чёрному морю

Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. По последним данным, число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 29, более 100 пострадали. Тысячи людей были эвакуированы.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Иван Косицын
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