ВСУ разрушили эвакуационный пункт в Голой Пристани минами "Лепесток"

ВСУ выпустили два кассетных снаряда, содержавших мины "Лепесток", по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Об этом сообщили в городской военно-гражданской администрации.

"Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по улице 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержавших "Лепестки", — указано в сообщении в телеграм-канале.