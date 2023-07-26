Ещё один комбайнёр случайно "обезвредил" мину в Белгородской области

Четыре села в Белгородской области попали под удары Вооружённых сил Украины за сегодняшний день, 26 июля. Причём последний обстрел зафиксирован час назад. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, около 12:00 украинский беспилотник сбросил взрывчатку (предположительно, ВОГ-17) на село Поповка (один километр от границы с Украиной). Но пограничники посадили дрон силами РЭБ и добили из автоматов. После этого ещё один БПЛА атаковал Журавлёвку (700 метров от границы).

Около 16:00 мск по селу Илёк-Пеньковка прилетело три боеприпаса ствольной артиллерии калибра 152 мм. А последняя атака была около часа назад: беспилотник сбросил ВОГ-17 на село Новопетровка. Взрывчатка упала в поле, ничего не повредив.

В результате всех этих атак ВСУ никто из людей не пострадал.

Кроме того, шебекинский комбайнёр сегодня наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы возле хутора Балки. Здесь тоже обошлось без пострадавших, а у техники повреждены четыре колёсные шины.