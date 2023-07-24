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24 июля, 14:21

Женщина, потерявшая руку при обстреле ВСУ села в Запорожье, скончалась в больнице

Жительница села Тарасовка Запорожской области, которой оторвало руку во время массированного ракетного удара ВСУ, умерла в больнице. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"Получившая ранения при обстреле Пологовского района женщина скончалась в больнице", приводит слова источника ТАСС.

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Ранее Лайф писал об обстреле Пологовского района Запорожской области украинскими войсками. По мирным сёлам было нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома.

Обложка ©

ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Марина Калегина
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