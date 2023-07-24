Женщина, потерявшая руку при обстреле ВСУ села в Запорожье, скончалась в больнице
Жительница села Тарасовка Запорожской области, которой оторвало руку во время массированного ракетного удара ВСУ, умерла в больнице. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.
"Получившая ранения при обстреле Пологовского района женщина скончалась в больнице", — приводит слова источника ТАСС.
Ранее Лайф писал об обстреле Пологовского района Запорожской области украинскими войсками. По мирным сёлам было нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий