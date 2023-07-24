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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 12:31
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Жительнице села Тарасовка в Запорожье оторвало руку в результате обстрела ВСУ

Рогов сообщил о массированном ракетном ударе ВСУ по селу в Запорожской области

Жительнице села Тарасовка Запорожской области оторвало руку после обстрела ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Пострадавшую госпитализировали.

"Массированный ракетный удар нацистов по мирным жителям Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина — ей оторвало руку", — сообщил Рогов.

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Ранее Лайф писал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Марина Калегина
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