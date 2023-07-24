Жительнице села Тарасовка в Запорожье оторвало руку в результате обстрела ВСУ
Рогов сообщил о массированном ракетном ударе ВСУ по селу в Запорожской области
Жительнице села Тарасовка Запорожской области оторвало руку после обстрела ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Пострадавшую госпитализировали.
"Массированный ракетный удар нацистов по мирным жителям Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина — ей оторвало руку", — сообщил Рогов.
Ранее Лайф писал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий