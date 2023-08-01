Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженную в центре Краснодара противотанковую мину, о которой сообщили местные жители. Боеприпас оказался учебным и не представляет опасности, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

"Информация об обнаружении на улице Красной предмета со следами коррозии, похожего на боеприпас, поступила в региональное управление Росгвардии. Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина", — уточнили в ведомстве.

Никакой опасности учебный боеприпас не представляет. Его уже передали сотрудникам полиции.