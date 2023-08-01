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1 августа, 18:33

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

<p>Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/rosgvard_krasnodar/1266" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Росгвардия Краснодарский край"</a></p>

Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина. Обложка © t.me / "Росгвардия Краснодарский край"

Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженную в центре Краснодара противотанковую мину, о которой сообщили местные жители. Боеприпас оказался учебным и не представляет опасности, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

"Информация об обнаружении на улице Красной предмета со следами коррозии, похожего на боеприпас, поступила в региональное управление Росгвардии. Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина", — уточнили в ведомстве.

Никакой опасности учебный боеприпас не представляет. Его уже передали сотрудникам полиции.

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Ирина Фальке
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