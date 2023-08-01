Снаряд взорвался сразу после извлечения из ноги бойца СВО

Врачи Тульского соединения ВДВ провели сложнейшую операцию, вытащив из ноги раненного на СВО десантника неразорвавшийся 33-мм осколочно-фугасный снаряд. Неразорвавшийся боеприпас медики извлекали из ноги бойца вместе с сапёрами.

Боец с позывным Цыба подорвался на мине, когда ехал на задание. После оказания первой помощи солдату сделали КТ и увидели на снимке снаряд: он упирался в кость, но чудом не задел её. Сам же Цыба не сразу понял, почему врачам пришлось быстро облачиться в броню и каски.

Снимок застрявшего в ноге снаряда на рентгене. Скриншот © t.me / @SolovievLive

"Когда нам сказали, что ему в бедро попал осколочный фугасный снаряд, мы попросили всех военнослужащих женского пола покинуть помещение. У нас операционные медсёстры все с детьми, поэтому их сразу убрали", — рассказал в эфире "Соловьёв Live" гвардии подполковник Юрий Бровко.

Сапёры и врачи работали с хирургической точностью, и то, что они сделали, может войти в учебники по военной медицине. Снаряд с повреждённым взрывателем успешно извлекли и положили в специальную тару, а потом передали сапёрам. Когда ёмкость несли в безопасное место, произошёл взрыв. В результате пострадали несколько медиков. Ни их жизни, ни прооперированному десантнику больше ничего не угрожает. Цыбу уже отправили в другой госпиталь на реабилитацию.