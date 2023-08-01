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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 16:20
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Снаряд взорвался сразу после извлечения из ноги бойца СВО

Тульские врачи героически извлекли из ноги бойца СВО неразорвавшийся снаряд

Операция по извлечению снаряда из ноги бойца СВО. Фото © t.me / @SolovievLive

Операция по извлечению снаряда из ноги бойца СВО. Фото © t.me / @SolovievLive

Врачи Тульского соединения ВДВ провели сложнейшую операцию, вытащив из ноги раненного на СВО десантника неразорвавшийся 33-мм осколочно-фугасный снаряд. Неразорвавшийся боеприпас медики извлекали из ноги бойца вместе с сапёрами.

Боец с позывным Цыба подорвался на мине, когда ехал на задание. После оказания первой помощи солдату сделали КТ и увидели на снимке снаряд: он упирался в кость, но чудом не задел её. Сам же Цыба не сразу понял, почему врачам пришлось быстро облачиться в броню и каски.

Снимок застрявшего в ноге снаряда на рентгене. Скриншот © t.me / @SolovievLive

Снимок застрявшего в ноге снаряда на рентгене. Скриншот © t.me / @SolovievLive

"Когда нам сказали, что ему в бедро попал осколочный фугасный снаряд, мы попросили всех военнослужащих женского пола покинуть помещение. У нас операционные медсёстры все с детьми, поэтому их сразу убрали", — рассказал в эфире "Соловьёв Live" гвардии подполковник Юрий Бровко.

Сапёры и врачи работали с хирургической точностью, и то, что они сделали, может войти в учебники по военной медицине. Снаряд с повреждённым взрывателем успешно извлекли и положили в специальную тару, а потом передали сапёрам. Когда ёмкость несли в безопасное место, произошёл взрыв. В результате пострадали несколько медиков. Ни их жизни, ни прооперированному десантнику больше ничего не угрожает. Цыбу уже отправили в другой госпиталь на реабилитацию.

Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию
Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию

Ранее хирурги извлекли два осколка из сердца ещё одного бойца, попавшего под обстрел HIMARS. При этом части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.

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Ирина Фальке
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